Se anticipa la Policía

Vaya “arsenal” el que aseguraron ayer policías capitalinos a integrantes del llamado Bloque Negro, que ahora se infiltraron a la marcha que se realizó en favor de Palestina en Paseo de la Reforma. Llamaron bastante la atención las imágenes en las que se ven enormes piedras y adoquines completos adentro de mochilas y maletas. Pero no sólo eso también traían martillos, botellas de vidrio, cohetones, globos llenos de pintura, aerosoles, pegamento… Sustancias y artefactos con los cuales es muy probable que el grupo de encapuchados tuviera previsto atacar nuevamente a la Policía. Si bien la acción de los uniformados, nos comentan, no evitó que se dieran algunos choques —pues incluso se reportaba la tarde de ayer que había cuatro personas heridas— sí impidió que los agresores tuvieran menos capacidad de generar daño. En la movilización de ayer participó personal del área de Concertación Política de la capital. Los contingentes partieron del Hemiciclo a Juárez, con destino a la embajada de Estados Unidos. Ahí el dato.

