Ya hay probables responsables

Buena noticia, nos comentan, la de que no quedaron en el olvido ni fueron mandadas al archivo las denuncias por las amenazas contra integrantes de la comunidad de la UNAM. Y es que esas amenazas hechas por medios digitales no fueron menores: provocaron tensiones, suspensión de labores o que se activaran clases remotas. Ayer la fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, informó que están en curso 19 investigaciones derivadas de las denuncias presentadas y no sólo eso, sino que gracias al trabajo de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la propia Fiscalía, han sido ya identificados probables responsables. Llama la atención esta vez que, para bien, las autoridades universitarias y de procuración de justicia vayan juntas. Quedó atrás el desdén al que se condenaba a la máxima casa de estudios en este tipo de asuntos con el pretexto de la autonomía y que sólo provocaba impunidad.

