Finalmente quedó sobre papel la corrección de la reforma a la Ley de Amparo y se espera que sea aprobada por la mayoría en la Cámara de Diputados. Fue el legislador morenista Julio César Moreno, quien dio cuenta de que ya se tiene una propuesta de redacción que retoma la originalmente enviada por la Presidenta de la República. Nos hacen ver que era esperado que así fuera, lo que no fue tanto fue la forma en la que el legislador lo expresó ante medios, porque, nos dicen, no desaprovechó la oportunidad de dejarle un recuerdito a quienes estropearon la redacción primaria en la Cámara alta. “Alguien en el Senado tuvo la ocurrencia de ponerle una redacción que se contrapone a nuestra Constitución y en este caso estaba poniendo en entredicho el espíritu original”, declaró. Ahí el raspón para ese “alguien” que, por cierto, no está claro quién fue, pero sí que hizo que pasara tremendo oso el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara que pidió modificar el dichoso transitorio.

