Hasta finales de octubre se conocerá impacto económico de huachicol fiscal, afirma Sheinbaum

El tema del huachicol fiscal ha sido tema en las últimas semanas.

A la fecha no hay un dato oficial al respecto

Será hasta finales de este mes cuando se dé a conocer el impacto económico que ha tenido el contrabando de combustible, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al asegurar que a la fecha no hay un dato oficial al respecto.

La aclaración fue hecha a raíz de lo afirmado por la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, quien ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados afirmó la semana pasada que el ‘huachicol fiscal’ alcanzaba un daño al erario por 600 mil millones de pesos.

Remarcó que lo declarado por la funcionaria en San Lázaro no fue una cifra definitiva, sino referencia a una estimación dada por otro diputado, ya que aún no se ha terminado de contabilizar los ingresos relativos al combustible.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo detalló que se ha constituido un grupo de trabajo para elaborar una sola base de datos con información sobre la importación de combustibles, a fin de conocer a detalle su ingreso y traslado en el país.

Dicho grupo está conformado por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Mencionó que hasta ahora se pudo iniciar una labor referente al trasiego de este producto, por las recientes reformas hechas en materia de energía.

“Eso se cierra en octubre. En octubre vamos a tener ya toda esa información, no de una vez, sino en tiempo real, que nos permita garantizar toda esa información. ¿Por qué antes no existía una sola base de datos y la trazabilidad? porque no estaba establecido en las leyes.

El cambio constitucional y las nuevas leyes de Energía y Pemex, de acuerdo a este cambio constitucional, nos permiten tener esa información”, explicó.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que esta operación se da a raíz del hallazgo ocurrido en marzo, en Altamira, Tamaulipas, de un buque implicado en el contrabando de combustible. Sostuvo que los controles implementados han llevado a una reducción del delito.

“Se ha controlado muchísimo en todas las aduanas. A partir de la del encuentro de este buque en Tamaulipas se siguieron una serie de protocolos mucho mayores de la entrada de buques y de la revisión de los pedimentos de combustible y de la revisión con laboratorios, de qué trae cada buque, en caso de que haya presunción de que trae combustible y no lo esté declarando. Entonces, eso ha disminuido mucho”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR