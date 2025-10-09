Priscilla se degrada, pero mantiene fuertes lluvias

La titular de la CNPC, Laura Velázquez, recorrió los albergues habilitados en BCS, ayer.

Aunque Priscilla elevó las alertas por sus fuertes lluvias a su paso paralelo por costas mexicanas y se degradó a tormenta tropical, dos fenómenos meteorológicos más sobre el Pacífico hicieron que los protocolos de seguridad se activarán en mayor parte de la costa.

En las primeras horas de ayer, el meteoro bajó de categoría 2 a 1, y en el transcurso de la tarde pasó a ser tormenta tropical, sobre la que se pronosticó un desplazamiento lento frente a las costas de Baja California Sur, cuya circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en esa entidad, chubascos en Sinaloa y Nayarit, y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, junto con autoridades locales, supervisó los albergues en Los Cabos tras el paso de la tormenta tropical. Tras el recorrido, se determinó saldo blanco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la primera al sur de Oaxaca y la segunda frente a las costas de Veracruz, así como una vaguada en niveles medios de la atmósfera, entre otros.

Para el jueves se pronostican lluvias puntuales en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz; torrenciales en Oaxaca; intensas en Tamaulipas, Querétaro, Guerrero, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes en Coahuila, Jalisco y Colima, y chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Las advertencias llevaron a que en Veracruz se suspendieran clases en 58 municipios, y en Puebla autoridades atienden deslaves y caídas de árboles en caminos.