‘Que a cada quién nos evalúe la gente’, dice Sheinbaum por vuelo privado de Noroña

"Ya no voy a entrar a debate con él"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a emitir opinión sobre el vuelo privado realizado por el senador Gerardo Fernández Noroña, quien fue criticado por contradecir el principio de austeridad que marca el partido dentro del que ahora participa, Morena.

Este fin de semana, el senador morenista realizó una gira por el estado de Coahuila, hasta donde se trasladó en un avión privado, cuyo costo de vuelo fue estimado en 280 mil pesos.

Consultada sobre el tema, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no entraría al debate y señaló que cada quien es libre de emitir una opinión al respecto.

“Sí, pero ya no voy a entrar a debate con él. Ya que… cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”, declaró este jueves Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

