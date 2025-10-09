Que el avión privado era pequeño

Y hablando de políticos que se apartan de las máximas de austeridad de Morena, el que nuevamente quedó exhibido fue el senador Gerardo Fernández Noroña, de quien el periódico Reforma reveló que realizó una gira en Coahuila y para tal fin se movió en un avión privado. “No tengo nada que transparentar, voy a seguir recorriendo el país. La Presidenta ha dicho que los aviones privados se pueden justificar”, consideró el legislador, para tratar de apartarse de los cuestionamientos sobre su falta de austeridad. A Sheinbaum le preguntaron ayer sobre el tema y ella planteó que cada quien responda por su acciones. El caso es que el legislador de la casota en Tepoz y los vuelos en primera clase evitó dar información sobre la aeronave o su costo y trató de justificar que su uso era necesario pues lo llevó a Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña: “En dos días, por supuesto que requería moverme con mayor rapidez”. Ya acorralado, argumentó que el avión era pequeño. ¿Qué tal?

