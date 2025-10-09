Revés a MC en Veracruz

Duro revés, nos comentan, el que asestó ayer la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Movimiento Ciudadano, partido que dirige Jorge Álvarez Máynez, al tumbarle los que ya daba como triunfos electorales en Poza Rica y Papantla. En la primera de esas dos demarcaciones, los magistrados electorales concedieron el triunfo a Janeth Rodríguez, de Morena, y se lo quitaron al abanderado naranja Emilio Olvera. En la segunda, el que se quedó sin ayuntamiento fue Mariano Romero. En los comicios pasados en Veracruz, además de mucha violencia se dio un crecimiento que llamó la atención de MC que ahora acudirá a la instancia final: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha dicho Máynez que en la entidad por órdenes de la gobernadora Rocío Nahle, Morena se robó la elección, tronando los conteos institucionales y alterando las actas y las sábanas. Pendientes.

