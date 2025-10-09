Con la novedad de que a Hilda Araceli Brown, diputada morenista a la que el Tesoro de Estados Unidos incluyó en una lista negra por sus presuntos nexos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, siempre sí le congelaron las cuentas bancarias. Esto tras conocerse la alerta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, según la cual la exalcaldesa del municipio de Rosarito, Baja California, forma parte de las redes del grupo criminal. La legisladora se había encargado de difundir la versión de que no había sido así, y hasta alegó que las acusaciones en su contra eran para atacar al movimiento de la Cuarta Transformación. “Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, refirió en días pasados. Pero resulta que se acaba de conocer que tramitó un amparo para poder acceder a sus recursos. ¿Y qué ocurrió? Pues que le negaron la suspensión provisional, porque no acreditó que las cuentas cuyo bloque reclama sean suyas. Uf.

