Una comprita de arte en Japón

Y fue el periodista Carlos Loret el que anoche reveló que no solo cenas fastuosas pagó Andy López Beltrán en Japón. De acuerdo con la indagatoria del medio Latinus, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador antes adquirió por medio millón de pesos una pintura de la artista Yayoi Kuzama en la galería Manabia Fine Arts. Nos hacen ver que nadie podría cuestionarlo por sus gustos, pues Kuzama es una de las artistas plásticas más relevantes de los últimos tiempos. Aquí en México hace una década se llevó a cabo la exposición Obsesión infinita en el Museo Tamayo y fue todo un éxito. El caso es que apenas el fin de semana pasado el diario estadounidense The New York Times presentó un trabajo en el que da cuenta de cómo a Morena, el partido que más se identifica con los pobres, se le está complicando tener en sus filas a militantes que se dan vida de potentados y no respetan la máxima de la austeridad. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Revés a MC en Veracruz