Video alterado

Mucha polémica se suscitó hace unos días por un video que se difundió en las benditas redes de la participación del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en un evento en Tacubaya con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Y es que resulta que a partir de esas imágenes en diversos espacios digitales se especuló que el funcionario se encontraba en estado inconveniente. Sin embargo, se acaba de conocer un peritaje especializado realizado a dichos videos, el cual advierte que hubo mano negra. “En resumen el video ha sido manipulado maliciosamente, esto es, intentando presentar algo diferente a la realidad. No es fiable ni auténtico”, destaca el documento. Especifica, además, que el material presenta cinco cortes evidentes y una reducción deliberada en la velocidad del audio, lo que altera la percepción de lo ocurrido. Se señala que el estudio se basó en métodos técnicos y científicos para garantizar la objetividad de las conclusiones. Ahí el dato.

