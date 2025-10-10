Al rescate del ISSEMYM

Relevante, nos comentan, la acción de rescate que ha emprendido el Gobierno del Estado de México del corazón del sistema de seguridad social de la entidad. Y es que la administración de la maestra Delfina Gómez se aplica para dar nueva vida al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una institución que, nos aseguran, fue víctima de abandono e indiferencia durante muchos años. Quienes siguen de cerca este rescate nos hacen ver que con seriedad y objetivos claros, actualizando estudios actuariales, diseñando reformas y emprendiendo estrategias legales —en las que tiene un rol importante el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez— el ISSEMYM recupera capacidades. Se trata de sanear para proteger y de reformar para servir a quienes sostienen al Edomex: médicos, maestras, policías, trabajadoras sociales y cientos de miles de familias. Ahí el dato.