Citi rechaza oferta

Con la novedad de que Citi rechazó la oferta de compra de Banamex que hizo el empresario Germán Larrea. La respuesta de la institución financiera se dio antes del plazo que había fijado el Grupo México, y quedó claro el mensaje: la apuesta por Fernando Chico Pardo y la Oferta Pública Inicial sigue siendo su mejor opción. “Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, refirió. El pasado 3 de octubre, Grupo México sacudió el mundo financiero al ofrecer 9,300 mdd por el 100 por ciento de las acciones, lo cual se interpretó como una apuesta osada para hacerse del banco por el que ya había pujado infructuosamente al principio de sexenio de AMLO. Ayer se cerró su segundo intento.