Desestiman análisis de la tauromaquia

Vista general de la Plaza de toros México, ubicada en la Colonia Ciudad de los Deportes de CDMX

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó utilizar su potestad de atracción para analizar las demandas de garantías interpuestas por organizaciones civiles que buscan prohibir las corridas de toros.

La ministra Lenia Batres subrayó la relevancia de que el máximo tribunal asumiera estos casos, argumentando que aún no establece una postura definitiva al respecto. “Es un tema que se ha debatido fuertemente en nuestro país, que ha tenido muchos cambios legislativos y en los que la Corte no ha terminado de definir un criterio único”, expresó.

Pese a ello, la mayoría de ministros rechazó conocer el asunto; seis integrantes del tribunal votaron en contra y sólo la ministra Sara Irene Herrerías y el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García respaldaron la propuesta.

La solicitud de intervención provino del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la capital mexicana, que buscaba que la SCJN estableciera jurisprudencia sobre la materia. Al ser rechazada la petición, corresponderá a dicho órgano emitir el fallo correspondiente sobre los amparos promovidos.