Encuesta Intercensal revelará los cambios tras la pandemia

Personal del Inegi recibe capacitación para la encuesta, el pasado 19 de septiembre.

“Es la más grande que se haya levantado”: Carole Schmitz

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) permitirá conocer cómo ha cambiado México cinco años después de la pandemia del Covid-19 y actualizar los indicadores sobre población, vivienda y condiciones sociales en todo el territorio nacional, dijo a La Razón Carole Schmitz, directora general adjunta del Censo de Población y Vivienda. El ejercicio incluye 101 preguntas, 63 más que en el ejercicio de cada 10 años.

Schmitz explicó que esta encuesta visitará siete millones de viviendas distribuidas en todos los municipios del país, seleccionadas de manera aleatoria, y subrayó que, aunque en todas las naciones se realizan censos, “esta encuesta es muy importante. En esta ocasión realizamos una encuesta probabilística que nos permitirá volver a conocernos cinco años después del último censo”.

Subrayó que la información permitirá dimensionar los cambios demográficos y sociales posteriores a la emergencia sanitaria: “Cinco años después de la pandemia vamos a medir fenómenos de fecundidad, mortalidad y migración interna. También tenemos un módulo de migración internacional”.

La funcionaria añadió que, además, permitirá visibilizar a grupos vulnerables, como población indígena, afrodescendiente y con discapacidad, así como actualizar datos sobre servicios básicos y características de las viviendas, además de la situación educativa, laboral y de movilidad. El levantamiento de esta encuesta comenzó el 6 de octubre y se extenderá hasta el 14 de noviembre.

“Captamos información muy rica que permitirá no sólo a los tomadores de decisiones, sino a la sociedad en general, conocer cómo es ahora la población mexicana a cinco años de la última medición (de marzo de 2020)”, explicó.

Schmitz detalló que ésta será la encuesta más grande levantada en el país, pues una de cada cinco viviendas será visitada por alguno de los 44 mil entrevistadores del Inegi.

“El éxito de este proyecto depende de la confianza de la población. Los datos que se proporcionen sólo se usarán con fines estadísticos y no se compartirán con ninguna autoridad ni instancia por ninguna causa”, enfatizó.

Sobre la diferencia con el Censo de 2020, puntualizó que en aquella ocasión se visitaron todas las viviendas del país, mientras que ahora se realiza un muestreo más amplio en temas y variables. El cuestionario del anterior tenía 38 preguntas, mientras que ésta tiene 101: “Es un ejercicio intermedio que busca ofrecer una temática más amplia”.

Los resultados se publicarán en septiembre de 2026 y estarán disponibles de manera gratuita en el portal del Inegi: “Serán un patrimonio estadístico para el país, porque nos ayudarán a entender cómo hemos cambiado desde la pandemia y cómo vivimos hoy”, enfatizó.

Para garantizar seguridad y transparencia, indicó que todo el personal del instituto está debidamente identificado con chaleco, sombrero y mochila, con logotipos del instituto, así como una credencial con holograma y código QR que puede escanearse para confirmar su autenticidad.