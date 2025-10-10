Galardona la Water Environment Federation a Presidenta Sheinbaum por su liderazgo e impulso en proyectos hídricos

La Water Environment Federation (WEF) galardonó a la Presidenta Claudia Sheinbaum con el Premio Public Officials Award, siendo la primera Jefa de Estado en recibir un reconocimiento de este tipo, por su liderazgo e impulso en proyectos hídricos, con los que busca garantizar un acceso universal al agua.

Dicha federación agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por sus esfuerzos en materia de agua.

La distinguió por su conocimiento técnico y científico para la implementación de acciones como el Plan Nacional Hídrico, la tecnificación del riego, el ordenamiento de concesiones se agua, la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad con empresarias, empresarios, instituciones educativas, gobernadoras y gobernadores, así como la limpieza de los ríos Lerma, Santiago y Atoyac.

