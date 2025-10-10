La maroma de Hugo Eric

El que salió a tratar de componer, matizar y redirigir lo que planteó en días pasados y levantó una fuerte polémica fue el diputado Hugo Eric Flores, nos cuentan. Y es que apenas esta semana se conocieron las declaraciones que hizo el legislador morenista en un evento religioso en el que sostuvo que “70 por ciento de este país está tomado por el narcotráfico, ¿quiénes gobiernan a los presidentes municipales?, ¿los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales”. Bueno, pues resulta que ahora don Hugo aseguró que lo que hay es una narcosociedad. Puesto sobre la mesa lo anterior, ha agregado que entonces ya no sólo es asunto del Gobierno. Y ya encarrerado, para salir del aprieto, hasta a las iglesias señaló por no hacer lo suficiente para evitar esto. Por supuesto, ya tampoco habló de porcentajes, mejor planteó la idea de que en el país se está estableciendo una cultura de la muerte. ¿Qué tal?