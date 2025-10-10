La ruta de la Ley de Amparo

Con la novedad de que la oposición en la Cámara de Diputados advirtió ayer que no acudirá a las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo. Y es que el coordinador de PRI, Rubén Moreira, y el diputado del PAN, Federico Döring, ayer acusaron que se trata de una simulación y lo que quiere la mayoría en San Lázaro es dar un “sabadazo”. Ayer se conoció que los foros de debate tendrían lugar hoy, mañana y el lunes y que los ponentes podrían inscribirse ayer jueves hasta las 20:00 horas a través de un micrositio. Sin embargo, los opositores acusaron que fue una marranada y que éste no fue habilitado a tiempo. Para quienes siguen el quehacer legislativo en Diputados, ocurriría que, como se estima, el mismo lunes se aprobara la reforma en comisiones y el martes en el pleno, eso sí, en medio de un fuerte debate. Pendientes.