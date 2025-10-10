Entre quienes han seguido su trayectoria política está más que claro que Gerardo Fernández Noroña es un rebelde. El problema ahora es que su rebelión la ha enfocado contra un fundamento central del movimiento de la Cuarta Transformación. En ésas anda estos días, nos aseguran, con los argumentos que ha puesto sobre la mesa para tratar de justificar sus viajes en vuelo privado. El legislador ha dicho que la austeridad aplica en las políticas de gobierno, y ha expuesto que la medianía se asocia al salario que los funcionarios reciben. Sin embargo, ya también le han hecho ver diversas voces que sí aplica a las personas que forman parte de la 4T. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, nos dicen, también se refiere a quienes forman parte del Gobierno sin importar si están en un poder u otro. Como sea, Noroña ayer advirtió que “por supuesto que viajaré en vuelos comerciales y cuando sea necesario, un taxi aéreo, y pues que venga el diluvio”.