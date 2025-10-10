Rudeza innecesaria en el Metro

Entre quienes siguieron ayer de cerca el acto encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el que se dio cuenta de los avances en la renovación de la Línea 1 del Metro y su próxima reapertura, llamaron la atención los esfuerzos que se hicieron para que el director general de ese sistema de transporte, Adrián Rubalcava, no apareciera en las fotos del evento ni tampoco en las que luego se difundieron en las redes sociales oficiales. Es sabido que Rubalcava ha llevado a cabo esfuerzos relevantes para atender problemas operativos y que suele dar la cara en circunstancias apremiantes, incluso que ha podido desactivar situaciones críticas que podrían haber afectado al gobierno central. Por eso, nos comentan, a muchos les pareció que al marginar al exalcalde de Cuajimalpa simplemente le aplicaron rudeza innecesaria. ¿Tendría que tener conocimiento de este tipo de situaciones la Presidenta Claudia Sheinbaum quien lo tiene en buen concepto? Ya se verá.

