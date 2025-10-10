Suman 21 muertos por lluvias que pegan al país

Las fuertes lluvias que pegan al país han dejado, hasta el momento, 21 personas fallecidas y al menos cinco desaparecidas, de acuerdo al recuento de autoridades estatales de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro.

El Gobierno de Hidalgo informó que en la entidad fallecieron 16 personas, en tanto que en Querétaro reportan uno, en Veracruz, uno, y en Puebla, tres.

El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, detalló que hay 90 comunidades incomunicadas, 308 escuelas afectadas y 27 inundaciones.

TE RECOMENDAMOS: Morena refuerza su disciplina Morena expulsa a Hernán Bermúdez Requena por presunta vinculación con delitos graves

“Viviendas afectadas, mil; decesos, ocho personas, nos acaban de informar que se agregan otras ocho, suman 16”, dijo.

De los 16 fallecidos, ocho fueron en Tenango de Doria y ocho en Zacualtipán. En tanto, hay 8 desaparecidos en Tianguistengo.

En Puebla, el Gobernador Alejandro Armenta reportó además cinco desaparecidos y la evacuación del Hospital Rural IMSS Bienestar de Villa Ávila Camacho “La Ceiba”.

Informó afectaciones en al menos 36 de sus municipios, entre derrumbes, deslaves, hundimientos, caídas de árboles, deslizamientos de tierra y aumento en el nivel de ríos, incidentes que ya reciben atención.

Tras las intensas lluvias que azotaron la zona norte de Veracruz, que provocaron el desbordamiento del Río Cazones y dejaron a cientos de personas bajo el agua en Poza Rica, las autoridades advirtieron un “escenario severo”.

En una primera evaluación para atender la problemática, Protección Civil federal y estatal, fuerzas armadas y unidades locales expusieron en un primer mapeo que más de 30 colonias de Poza Rica se encuentran bajo el agua

“Se dijo que hay colonias enteras bajo el agua, de unas 20 a 30, y hay daños a viviendas, a los cultivos y al ganado, que hay una situación de emergencia, un escenario severo, le llaman, y se ordenó de inmediato atender a estas personas”, dijo a REFORMA una fuente militar tras un primer corte sobre la problemática.

La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió virtualmente con los gobernadores de los estados afectados.

“Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando”, posteó.

Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las… pic.twitter.com/kyRgbbkahP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

Inundaciones en el norte de Veracruz dejan miles de viviendas afectadas y familias evacuadas

La zona norte de Veracruz amaneció este viernes bajo el agua tras el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el Cazones, que alcanzó un nivel de 8.5 metros durante la madrugada, muy por encima de su nivel crítico de 3.3 metros, lo que provocó inundaciones severas en municipios como Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera y Álamo, además de comunidades en la región de la Huasteca.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, varias colonias de Poza Rica quedaron completamente sumergidas, con domicilios y vehículos bajo el agua, obligando a decenas de familias a buscar refugio en los techos de sus viviendas.

En colonias como Las Granjas, Palma Sola, Morelos y UV Medicina, el agua cubrió los primeros niveles de las casas, mientras que el bulevar Lázaro Cárdenas y el puente Cazones permanecen cerrados por el riesgo estructural ante la fuerza de la corriente.

“Estamos concentrándonos en Poza Rica porque ahí se presentó en la mañana una ola de creciente en el Cazones, por los escurrimientos que hay en Puebla”, informó la gobernadora Rocío Nahle García, al encabezar el monitoreo de las zonas afectadas.

El Gobierno del Estado de Veracruz, en un comunicado oficial, confirmó la implementación de un operativo de emergencia en los municipios más afectados por las lluvias derivadas de la vaguada y la depresión tropical 90E, e informó que no hay reporte de personas lesionadas hasta el momento.

“Las autoridades estatales y municipales realizan recorridos de verificación y evaluación, además de exhortar a la población a evacuar las zonas con riesgo de inundación”, señaló el documento difundido por la administración estatal.

En Poza Rica, se habilitaron tres refugios temporales: la Casa del Migrante, el Centro Recreativo del SUTERM y la Casa de la Cultura, para brindar resguardo y asistencia a las familias afectadas.

En Álamo, uno de los municipios con mayores daños, con más de 5 mil viviendas afectadas, las lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo El Ídolo y del río Real del Oro, dejando varias localidades bajo el agua.

Las familias desplazadas fueron trasladadas al refugio temporal instalado en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, mientras que elementos del Ejército, Marina, Protección Civil y Seguridad Pública realizan labores de rescate, limpieza y apoyo humanitario.

En Coatzintla, comunidades como La Laja, Corralillos, Santa María y Vizcaíno quedaron incomunicadas tras el desborde del río, mientras que en Tihuatlán y Ojite de Matamoros se reportaron caídas de árboles, deslaves e interrupciones viales.

En Tuxpan, el agua del río comenzó a filtrarse hacia el boulevard costero, por lo que las autoridades locales hicieron un llamado a mantenerse alertas ante posibles evacuaciones.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen desplegadas brigadas del Plan Marina y Plan DN-III-E para atender la emergencia, con cientos de elementos, vehículos, cocinas móviles, embarcaciones y plantas potabilizadoras de agua.

El gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ante la previsión de que continúen las lluvias en las próximas horas.

“Las fuerzas de tarea continúan desplegadas, realizando labores de vigilancia, limpieza, monitoreo y apoyo directo a la población”, añadió el comunicado, en el que también se destacó que la prioridad es salvaguardar la vida e integridad de las y los veracruzanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR