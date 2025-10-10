Va reforma de amparo a 3 días de audiencias

Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció la realización de audiencias públicas para analizar las reformas a la Ley de Amparo entre el 10 y el 13 de octubre, previo a que se avale la enmienda, PAN y PRI amagaron con no acudir a dicho ejercicio, por considerarlo una “maniobra irregular”.

En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada de Morena dio a conocer el calendario del trabajo para la próxima semana, en el que se aprobará la Ley de Amparo, la Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos.

Detalló que en el caso de la primera enmienda legal, del 10 al 13 de octubre, las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público realizarán audiencias públicas: el viernes 10 de octubre se abordará el tema “Improcedencia”; el sábado, el “Interés legítimo”, y el lunes, “Suspensión y otros temas”.

El Dato: Se prevé que el lunes se voten en comisiones cuatro dictámenes: los de las leyes de Derechos, del IEPS y la de Ingresos, así como el Código Fiscal de la Federación.

“Éstas son las fechas relevantes en esta materia de la Ley de Amparo. Como ven, no se dio fast-track, no hubo dispensa de trámites, no se atropelló ningún proceso legislativo; se dieron los tiempos de los cinco días que la ley señala y que están corriendo para dictaminar.

“El lunes 13, a las seis de la tarde, según me informaron, (las comisiones) van a convocar para la aprobación y discusión del dictamen”, dijo, y detalló que el martes 14 se realizarán dos sesiones del pleno: la primera para dar publicidad a la minuta, y la segunda, para la discusión y, en su caso, aprobación.

“Esta será la ruta de la Ley de Amparo, que no debe sorprender a nadie; por eso lo decimos abiertamente, porque no hay ninguna actitud de sorprender a nadie. El martes, pues, es sólo Ley de Amparo”, insistió Monreal Ávila.

En respuesta, diputados del PRI y el PAN alertaron en conferencia conjunta sobre la “maniobra irregular” de las Comisiones Unidas que convocaron a audiencias públicas para, de manera apresurada, dar paso a modificar la Ley de Amparo, acusando de un posible “albazo”, por lo que amagaron con no acudir a los foros de diálogo.

Denunciaron que se alteró la Gaceta Parlamentaria para incluir de forma discreta la convocatoria a audiencias públicas en el anexo 5: “En la Comisión no se acordó más que realizar audiencias sujetas al formato que definiera la Junta. Lo demás es una simulación”.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, aseguró que, pese a que se había acordado diseñar los foros desde la Jucopo, los presidentes de dichas comisiones imponen un proceso sin convocatoria abierta ni tiempo suficiente para que los participantes se preparen: “México vale más que un sabadazo legislativo”.

Explicó que la maniobra evidencia falta de transparencia y seriedad, pues las comisiones sólo simulan hacer audiencias públicas, las cuales, dijo, se realizan “a modo”, pues en la convocatoria publican un link de registro, pero en la realidad es otro, además de que hubo acceso tardío.

El panista Federico Döring dijo que la reforma representa “un albazo legislativo en contra de los ciudadanos”, al denunciar que Morena pretende imponer una visión de justicia autoritaria y a modo.

Subrayó que en las mesas de trabajo de la reforma se está excluyendo deliberadamente a juristas, académicos y profesionales del derecho con experiencia probada, lo que convierte el proceso en una simulación: “Están cerrando la puerta a quienes podrían aportar una visión técnica y constitucional sólida, porque les estorba la verdad jurídica”.

“Cambios a iniciativas, por autonomía del Congreso”

› Por Yulia Bonilla

Las modificaciones hechas por senadores de Morena a las iniciativas remitidas por el Ejecutivo federal no significa que estén en contra de las mismas, sino que es reflejo de la autonomía con la que cuenta el Congreso, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria fue cuestionada en su conferencia sobre si ve intenciones del grupo parlamentario de llevar la contraria, luego de que incluyó de último momento una reserva a la reforma en materia de amparo que la Presidenta envió, para incluir un artículo transitorio que abría la puerta a su aplicación retroactiva.

“Yo soy muy respetuosa del Congreso. Hay la idea de que ‘la Presidenta decide todo’, que ‘soy autoritaria’ y que ‘lo que pienso yo, lo que decido yo, es lo que ocurre en todos lados’.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Cuartoscuro

El Tip: La Coparmex insistió en su llamado a la Cámara de Diputados a no aprobar la Ley de Amparo en sus actuales términos.

“Y en este caso es una muestra, no de que el senador Adán Augusto (López) esté en contra de la Presidenta ni mucho menos, sino de una decisión que toman en el Senado que, desde su perspectiva, fortalecía la ley. ¿Qué demuestra eso, que están en contra de la Presidenta? No; que tienen autonomía”, declaró.

Hizo hincapié en que al revisar las modificaciones que se hacen, no se comunica de manera privada con los legisladores, sino que ha expresado públicamente sus observaciones, como fue en el caso de la Ley de Amparo.

“Les hacemos una propuesta desde aquí, públicamente, para que quede más claro, para que lo retomen en la Cámara de Diputados, si así lo consideran. Y vamos a ver cómo lo considera la Cámara de Diputados.

“Pero son decisiones que se toman en el Senado. Están en comunicación, sí, con el Gobierno de México, pero tienen autonomía los senadores para proponer, fortalecer o no una ley; y a veces están totalmente de acuerdo. Y ellos consideraron que ese transitorio era muy relevante”, refirió.