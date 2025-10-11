A un mes del pipazo

Se ha cumplido ya un mes de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia. El saldo hasta el momento es de 31 personas fallecidas. Ayer se conoció el peritaje oficial sobre los hechos, el cual arroja que el exceso de velocidad y la falta de pericia del chofer del vehículo —quien por cierto también falleció— fueron los causantes del accidente. Sin embargo, el avance en el esclarecimiento del caso no ha sido el mismo en la parte de las reparaciones de los daños causados. Hubo familias que perdieron a padres, a madres, a hermanos, a abuelas y, hasta el momento, nos comentan, no han tenido conocimiento de la forma en la que esas pérdidas deberán ser resarcidas. Las historias de las víctimas que no han superado los duelos o incluso algunas de las cuales enfrentan secuelas, son desgarradoras. Aún con el paso de los días no pueden dejarse al olvido. Así que pendientes.