Ante el desastre

Y estos días muchas miradas estarán puestas en el desempeño de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, en la atención del desastre que provocaron las lluvias en municipios del norte de su entidad, en particular Álamo, Poza Rica, Tuxpan… El jueves, la mandataria estatal subió a sus redes una imagen en la que se le ve sobrevolando zonas que empezaban a sufrir estragos. “La lluvia fue intensa en el norte de Veracruz. Aún continúan zonas inundadas en Álamo y Tantoyuca principalmente. Sobrevolamos Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla donde hay anegamientos sobre la orilla del río, la población está bien. Sigue lloviendo en la Huasteca”, señaló. Horas más tarde se conoció que en Poza Rica la situación era complicada y se difundieron múltiples videos en los que se aprecia a personas tratando de ponerse a salvo. En varios momentos, Nahle difundió videos de zonas en las que estuvo presente. Algunos cuestionamientos se han centrado en si hubo o no suficiente alertamiento del gobierno a la población para evacuar. Sea o no el caso, pendientes.

