“Aún persisten retos para garantizar sus derechos”





La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) afirmó que en el marco del Día Internacional de la Niña, a conmemorarse este 11 de octubre, aún hay retos para que se garanticen plenamente los derechos de las niñas en México.

Recordó que las mujeres representaban el 49.3 por ciento de la población infantil y adolescente a nivel nacional en 2020, según el Inegi, y que en 2024, “eran mujeres el 92.8 por ciento de las víctimas de violencia sexual de entre uno y 17 años atendidas en hospitales del país, al igual que el 87.3 por ciento de las víctimas del mismo rango de edad atendidas por violencia familiar”, según datos de la Secretaria de Salud.

Mencionó que también el 66.7 por ciento de las personas de 0 a 17 años registradas alguna vez desaparecidas en el país eran niñas, y 77.6 por ciento de víctimas de trata de personas durante 2024 eran menores y adolescentes.

“En adición, el acceso a derechos de las mujeres con respecto a los hombres de entre 0 y 17 años era inferior en el país en algunos aspectos”, dijo el organismo.

También puso en manifiesto la desigualdad, al destacar que entre las personas de 12 a 17 años, el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de discriminación ha sido mayor al de los hombres de la misma edad. Asimismo, a nivel nacional, el porcentaje de estudiantes del mismo rango de edad que han sido víctima de acoso escolar ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres, al igual que el porcentaje de usuarias de Internet víctimas de ciberacoso y ciberacoso sexual.

En adición, la proporción de mujeres de cinco a 17 años que realizaban quehaceres domésticos en el país era superior a la de los hombres del mismo rango etario.

Por otra parte, la situación de los derechos de las mujeres de entre 0 y 17 años había empeorado en algunos indicadores, particularmente, el número de homicidios con arma de fuego y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes aumentó entre enero y agosto de 2024 y enero y agosto de 2025 .

Además, se observó un ascenso en el total de las mujeres de uno a 17 años registradas como víctimas de violencia, así como las de 10 a 17 años que murieron por suicidio.