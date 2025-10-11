Bermúdez, fuera del guinda

Y hablando de Morena y los escándalos que ese partido ha tenido últimamente con militantes tabasqueños, resulta que ayer se dio a conocer que ya se concretó la expulsión de Hernán Bermúdez Requena de las filas del guinda. Con ello, ha dejado de ser formalmente morenista quien fuera Secretario de Seguridad de la referida entidad y que actualmente se encuentra preso, señalado de ser el líder del grupo delictivo La Barredora. Fue la presidenta del instituto político, Luisa María Alcalde, la que dio a conocer lo anterior. Y también aprovechó, a pregunta de reporteros, para afirmar que no tiene conocimiento de que en las instancias internas de Morena haya alguna denuncia en contra del senador Adán Augusto López. “Hasta al fecha yo no conozco que se haya presentado una queja en la Comisión Nacional de Honestidad”, sostuvo, aunque también recordó que cualquier militante puede acudir a esa instancia si considera que otro se ha desapegado de los estatutos. Ahí el dato