Caso Bertoldo: captura relevante

Relevante, nos comentan, la captura del presunto responsable del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada. Y es que ese crimen sacudió hace unos días a la Iglesia católica y al estado de Guerrero. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, quien ayer informó: “En seguimiento a labores de investigación en el estado de Guerrero, en una operación encabezada por Fiscalía y Secretaría de Seguridad de Guerrero, en coordinación con las de Defensa, Marina y con la FGR y la Guardia Nacional se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado con el homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada”. El pasado 7 de octubre el cura fue hallado sin vida en la carretera federal México-Acapulco, llevaba varios días desaparecido. Ese mismo día la Conferencia del Episcopado condenó los hechos y exigió investigarlos y castigarlos. Quizá en otros momentos la situación habría sido distinta y habría tenido otros derroteros. De ahí la importancia de esta rápida respuesta.

