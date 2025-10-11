Golpes de muerte a bancos

Y nos hacen ver que la revocación, ayer, de la licencia de CIBanco por parte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y el inicio de su proceso de liquidación, es sólo el punto culminante de un proceso de desmantelamiento que inició cuando la institución financiera fue señalada por Estados Unidos de presuntamente haber realizado acciones relacionadas con supuesto lavado en favor del narco. CIBanco, nos cuentan, no era una institución menor. Su operación databa de hace 40 años y llegó a ser de las más representativas en la gestión de fideicomisos, pero el golpe que representó ser señalada por el Departamento del Tesoro fue letal. La caída de CIBanco, de la que, nos comentan, ya sólo quedaba el cascarón, no será la primera. El mismo destino habrán de correr el banco Intercam y la casa de cambio Vector. Desde el pasado 25 de junio, apenas fueron señaladas, las instituciones, nos dicen, tenían sus días contados.