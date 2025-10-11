Pepín, nuevo terrateniente

Y al que ahora le encontraron que se convirtió en terrateniente en un periodo bastante corto de tiempo es a José Ramiro López Obrador, uno de los hermanos del expresidente López Obrador. Fue el periodista Audelino Macario el que reveló que el político a quien todos conocen como Pepín y que hoy despacha como secretario de Gobierno de Javier May en Tabasco reportó tener entre su patrimonio nada menos y nada más que 13 ranchos que abarcan un total de 600 hectáreas. Se señala en la investigación que ocho de esos terrenos los compró en el sexenio pasado y pagó por ellos 6.9 millones de pesos, pero además lo hizo en efectivo y de contado. “Lo extraño es que en ese período, Pepín sólo tuvo un empleo formal: como Subsecretario de Gobierno con Adán Augusto López y sólo duró 22 meses en el cargo”, refiere el periodista. Así que cuando menos le faltaba a Morena otro escándalo, ahora han aparecido los ranchos de Pepín. Uf.