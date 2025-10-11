“UNAM advirtió nivel más alto de lluvias en 57 años”

Mónica Sandoval Hernández, diputada federal del PRI, presentó un exhorto para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Nacional de Protección Civil, fortalezcan los protocolos que se llevan a cabo para la atención ante inundaciones.

La legisladora subrayó que, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tan sólo en junio de 2025 se registraron 326.6 milímetros de lluvia, el nivel más alto en 57 años, lo que ocasionó inundaciones históricas en la capital y el Estado de México.

Mencionó que estudios recientes de la máxima casa de estudios identifican a la zona centro-oriente del Valle de México como la de mayor riesgo de inundaciones, con alcaldías como Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tláhuac entre las más propensas a sufrir estragos.

47 inundaciones libró la alcaldía Cuauhtémoc en agosto

Además, recordó que sólo en agosto pasado la alcaldía Cuauhtémoc enfrentó más de 47 inundaciones, caída de árboles, daños a postes y socavones, siendo la colonia Centro una de las más afectadas.

A través de un Punto de Acuerdo, destacó que el cambio climático ha generado un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias, provocando fenómenos atípicos que se traducen en inundaciones con consecuencias graves, como deslizamientos de tierra, socavones, daños a la infraestructura e incluso pérdidas humanas.

Señaló que la urbanización desmedida y la proliferación de metrópolis como la Ciudad de México han modificado los flujos atmosféricos y reducido la capacidad de infiltración del suelo, lo que incrementa los riesgos de encharcamientos e inundaciones.

Advirtió que, aunque el Gobierno capitalino atribuye al menos la mitad de las inundaciones a la basura en las calles, expertos señalan que el problema también radica en la falta de inversión y en los recortes presupuestales en materia hídrica.

En este sentido, precisó que en 2025 el presupuesto federal para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se redujo 81 por ciento respecto a 2024, lo que dejó únicamente dos proyectos frente a los once del año anterior.