‘No dejaremos a nadie desamparado’: Sheinbaum visitará La Huasteca ante emergencia

Claudia Sheinbaum anunció que recorrerá los estados afectados por las lluvias en La Huasteca para supervisar la atención a la población.

A raíz de la devastación provocada por las fuertes precipitaciones que cayeron en los últimos días sobre La Huasteca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará una visita a los puntos afectados donde ya se llevan a cabo las labores de atención a la población, a la que aseguró que “no vamos a dejar a nadie desamparado”.

Por medio de redes sociales, la mandataria anunció que este domingo recorrerá los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, mientras que este lunes acudirá a San Luis Potosí y Querétaro, después de su conferencia matutina.

La presidenta adelantó que, tras reabrir caminos, iniciará un censo para entregar apoyos a familias damnificadas. ı Foto: Presidencia

Detalló que hasta ahora se han identificado 111 municipios afectados, así como 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas para la reapertura de la circulación. No obstante, aún se trabaja en caminos estatales y rurales afectados.

Comentó que una vez que se terminen de reabrir los caminos, se iniciará con el censo para entregar a la población los apoyos necesarios.

En el momento que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia de las comunidades que aún tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo en todas las localidades en donde hubo afectaciones. A partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado Claudia Sheinbaum, presidenta de México



A las familias de las personas que perdieron la vida durante esta emergencia, la presidenta envió un mensaje de solidaridad y aseguró que se les brindará el apoyo necesario.

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/DzsDWeQsju — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Finalmente, informó que a las 19:00 horas de este domingo se llevará a cabo la siguiente reunión del Comité de Emergencia, en donde dependencias federales y gobernadores involucrados participarán para conocer la actualización de la situación.

