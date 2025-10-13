Aprovechan el desastre para saquear

En medio de la devastación provocada por las lluvias que inundaron a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, los habitantes han denunciado, en las redes sociales, actos de rapiña en tiendas comerciales y de autoservicio y la venta de alimentos por encima del precio habitual.

Además de los videos que han dado cuenta de la magnitud de las anegaciones o el desbordamiento de ríos, usuarios de Internet también compartieron grabaciones del saqueo y abusos que algunas personas cometieron en negocios locales.

Uno de ellos muestra el momento en el que un hombre que salía de una tienda departamental con una motocicleta fue frenado por un militar del Ejército mexicano, quien se encontraba desplegado en Poza Rica, Veracruz, como parte del Plan DN-III.

El Tip: La contingencia en Poza Rica desató una oleada de asaltos a viviendas, negocios y llamadas de extorsiones a familiares de afectados. En redes organizan robo a tiendas.

El soldado no sólo se enfrentó al ladrón, también a un grupo de personas que lo apoyaban. Mientras el uniformado obligaba al hombre a devolverlo, algunos vecinos y familiares que estaban cerca le gritaron: “¡Ya déjalo, eso está asegurado!”.

Incluso con el llamado del militar a dejar la motocicleta en su sitio, el hombre intentó continuar con el artículo robado entre la inundación, pero ante la presión del soldado, optó por dejar la unidad a mitad de la calle y bajo el agua, para huir.

En otros videos, se observa a más personas salir de algunas tiendas con cajas de pantallas, equipos de sonido, bicicletas, cajas de cerveza y refrescos, aun cuando los empaques estaban enlodados o dañados por el agua pluvial.

Se viralizó en las redes la grabación de un grupo de cuatro hombres que se llevó bicicletas y otros artículos montados sobre un colchón, que les ayudó a trasladar lo robado sobre la inundación.

Las terminales bancarias también fueron blanco del saqueo. Otro video muestra el daño que sufrió un centro de atención a causa de las lluvias, que terminó con las puertas destruidas, sin plafones, pero también con algunas de las terminales de cajeros automáticos desprendidas, donde se extrajo el efectivo disponible.

Paralelamente a esto, una joven veracruzana también compartió su molestia por la subida de precios en los alimentos de la canasta básica, como el cartón de huevo, que comenzó a venderse hasta en 200 pesos.

“La gente lo necesita, en vez de vender al precio que es, o incluso [venderlo más barato]; lo importante es ayudar, o sea, ¿el cono de huevo a 200 varos…?”, reclamó molesta.

En medio de la inundación y la falta de acceso a los suministros básicos, también hubo imágenes de personas que acudían a los centros comerciales en busca de agua, alimentos, aunque fuera comida chatarra, para poder alimentarse.

No todo fueron malas acciones, en redes sociales también se publicaron muestras de solidaridad de personas de comunidades vecinas que no resultaron tan afectadas, quienes se organizaron para llevar tacos, tortas y garrafones con agua hasta las zonas de desastre donde las condiciones se los permitieron.