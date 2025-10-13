BBVA reestablece sus servicios tras horas de falla masiva

La plataforma de banca móvil de BBVA presentó una falla masiva durante varias horas, la cual impidió a los usuarios poder acceder a sus servicios en línea, así como a cobros en terminal. Por su parte, el banco informó que los problemas habían sido resueltos.

Desde aproximadamente las 12:00 horas de la tarde de este lunes clientes reportaron que sus intentos por iniciar sesión en la aplicación son fallidos, mientras que los que si podían acceder explicaron que no se podían realizar movimientos.

Al rededor de las 18:20 horas BBVA México informó que el servicio fue reestablecido, además de ofrecer una disculpa a los usuarios por la demora en la solución.

Sin embargo, algunos usuarios explican que, si bien ya pueden acceder a la aplicación móvil, aún no se pueden realizar transferencias ni movimientos. Aseguran que, al momento de avanzar en el movimiento, cuando se te pide autorizar con un ‘token’ te marca un error.

Mientras que otros aseguran que cargos de compras que realizaron fueron hechos a sus tarjetas sin que el establecimiento recibiera el dinero de la compra.

“Tengo un cobro que traté de realizar durante las horas en las que estuvo caído el sistema y que por ende en ese momento aparecía como que no se pudo realizar, y ahora que entro veo que, si me lo restaron, cuando al establecimiento nunca le llegó”, explica una usuaria en la red social X.

Las fallas también se presentaron en los cajeros automáticos y las terminales bancarias de establecimientos, por lo que muchos no pudieron hacer ni siquiera un retiro de efectivo, causando una severa molestia en los usuarios de la banca.

@ValeriaBahenah Hola, buenas noches. Te atiende Monserrat, es un placer saludarte. Tus comentarios llaman nuestra atención. ¿Nos puedes contactar vía DM para brindarnos mayor detalle de la situación que presentas? — BBVA México (@BBVA_Mex) October 14, 2025

LMCT