BBVA reporta fallas masivas en su app HOY 13 de octubre: ¿Qué pasó?

La plataforma de banca móvil de BBVA presentó una falla masiva que ha impedido que miles de usuarios puedan acceder a sus servicios en línea.

Desde tempranas horas de la tarde de este lunes clientes han reportado que sus intentos por iniciar sesión en la aplicación son fallidos, mientras que los que si han podido acceder explican que no pueden realizar movimientos.

Por su parte, BBVA a través de redes confirmó las fallas en sus servicios e informó que se encontraban trabajando en solucionar estos problemas.

Algunos clientes que solicitaron apoyo vía telefónica reportan que esté se encuentra aparentemente saturado, pues pasan bastantes minutos en espera.

Por su parte, comercios afirman que los cobros vía código QR se encuentran ‘bloqueados’, además de que sus cobros tardan mucho en poder realizarse, por lo que piden una agilización de la reparación.

Información en desarrollo...

