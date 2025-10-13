Bienestar inicia Censo de Bienestar casa por casa en zonas afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, SLP, Veracruz y Querétaro

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), 600 brigadas para el bienestar con 3 mil servidores de la nación inician, hoy lunes 13 de octubre, el Censo de Bienestar casa por casa para apoyar a las familias de las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en días pasados, en los estados de Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

“Los servidores de la nación ya están en los cinco estados de la República han venido de las 32 entidades a realizar esta tarea. También nos va apoyar la Comisión Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura, así que el día de hoy y hasta la conclusión de las tareas del Censo de Bienestar se visitarán todas las viviendas afectadas, se realizará este censo en los cinco estados afectados por estas lluvias”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, explicó que como parte del censo, las y los servidores de la nación llenan un formato en el que se registran: datos personales; integrantes de la familia; daños o pérdidas; vivienda; servicios de la vivienda; mobiliario y artículos del hogar; agricultura; ganadería y pesca; locales comerciales; así como datos y propiedad del inmueble.

Abundó que una vez realizado el censo, los servidores de la nación entregan un cintillo del censo como comprobante del registro, el cual debe ser conservado por las personas censadas para recibir los apoyos, y posteriormente se coloca una etiqueta de “Vivienda censada”.

Comentó que por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esta misma semana se entregará el primer apoyo, y al mismo tiempo continuará el Censo de Bienestar.

Ariadna Montiel agregó que conforme al análisis del censo se entregarán los siguientes apoyos, entre los que destaca la entrega de un paquete de enseres que contiene refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador; asimismo señaló que llegarán a todas las viviendas y se avanzará a pie de tierra y a vehículo a todas las zonas conforme se vaya teniendo acceso.

Montiel Reyes añadió que los servidores de la nación están plenamente identificados con su chaleco y gafete oficial y exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil federal y estatales, así como a mantenerse informada a través de las redes oficiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR