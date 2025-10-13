Sheinbaum asegura que hay fondos suficientes, 19 mmdp, para atender emergencias

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen recursos suficientes para atender las recientes emergencias en el país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, a pesar de que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ya no existe, la Federación cuenta con una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos para atender emergencias como la que hoy se enfrenta en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fue consultada acerca de si habrá una ampliación presupuestal para atender la devastación en La Huasteca, lo cual descartó al señalar que ya se tiene la previsión económica en el presupuesto anual.

La mandataria aseguró que el Gobierno “dará el alma” para apoyar a las comunidades afectadas por los recientes fenómenos naturales. ı Foto: Cuartoscuro

Comentó que, de los 19 mil millones de pesos de la partida referida, hasta ahora se han utilizado alrededor de tres mil millones respecto a las emergencias derivadas de los ciclones que impactaron los estados de Guerrero y Oaxaca.

“El Fonden no existe como fideicomiso, pero hay una partida presupuestal para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias", explicó.

Este año, esa partida tiene 19 mil millones de pesos; se han destinado cerca de tres mil millones de pesos hasta la fecha, por los distintos episodios que hemos tenido, principalmente en Guerrero, en Oaxaca, con el huracán Erick. Hay suficientes recursos, en eso no se va a escatimar Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum señaló que en las anteriores administraciones el Fonden implicaba un proceso “muy burocrático” para poder utilizar los recursos ante algún desastre natural y, además, se prestaba a actos de corrupción.

Indicó que, aunque ahora se cuenta con una partida libre y disponible para cuando se requiera, en caso de necesitar más recursos, se buscarán ajustes o reducciones presupuestales en otras áreas para atender las emergencias.

Al hacer hincapié en que no se va a escatimar ante lo que la situación requiera, la mandataria expresó:

Los cinco gobernadores, me consta, están trabajando desde el primer momento, apoyando con mucha coordinación. Hay tres gobernadores de Morena, uno del Partido Verde y Mauricio Kuri, del PAN, y lo de los partidos se disuelve, no tiene nada que ver en una circunstancia así. Todos nos coordinamos y estamos apoyando para poder salir adelante en una circunstancia como esta Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma, como siempre la damos, pero en particular en esto. Y que no estamos escatimando ningún esfuerzo, ningún apoyo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



