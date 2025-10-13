Sheinbaum recorre comunidad afectada por lluvias en Querétaro

La Presidenta de México este lunes con habitantes de Querétaro.

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al estado de Querétaro para supervisar la situación que enfrenta tras las intensas lluvias que también afectaron a la región.

Después de su conferencia de prensa y reuniones, la mandataria salió de Palacio Nacional para llegar hasta la comunidad de Pinal de Amoles.

“Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”, dijo en redes sociales, donde compartió fotografías de su recorrido por la zona junto al gobernador Mauricio Kuri.

En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante. pic.twitter.com/305xWdHh0o — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

En redes también circularon videos de Claudia Sheinbaum Pardo que fue recibida con lonas y mensajes en hojas por parte de los habitantes que pedían apoyo.

“Además del trabajo que está haciendo el gobernador, van a venir servidores de la nación para todos los afectados por las lluvias. Se va a levantar un censo… a nadie se le va a dejar sin apoyo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo .

En Pinal de Amoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a los habitantes que servidores de la nación llegarán a la zona para comenzar censo y dar apoyos.

“A nadie se le va a dejar sin apoyo”, reiteró en recorrido junto al gobernador Mauricio Kuri.

🌧️ Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) recorrió Querétaro tras las intensas lluvias, visitando Pinal de Amoles junto al Gobernador Mauricio Kuri (@makugo). “Hay presupuesto suficiente para apoyar a las familias. Saldremos adelante”, aseguróhttps://t.co/dSX0zEhQdC pic.twitter.com/JFHeTDU13p — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 13, 2025

