Aguaceros no ceden; SMN advierte más lluvias para diversos estados del país

A semanas de que concluya la temporada de ciclones tropicales, las intensas lluvias dentro del territorio mexicano aún no cederán, pues para este martes se prevé que las precipitaciones sigan en estados como Puebla y Veracruz, ya afectados por el desbordamiento de ríos a causa de los aguaceros registrados la semana pasada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que estas condiciones meteorológicas se mantendrán debido a la combinación de diversos fenómenos como los canales de baja presión al interior del país, una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur del golfo de México, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, el ingreso del frente frío número 7 sobre el noroeste del país, las corrientes en chorro polar y subtropical, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano

Pacífico y golfo de México, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 37 al sur de las costas de Jalisco y Colima.

Esto ocasionará a lo largo del día lluvias puntuales intensas en Chiapas y muy fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Además, lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos, y lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

A su vez, se prevé viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora.

Además de esto, se alertó que a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, una zona de baja presión a 415 kilómetros al sur de Boca Pijijiapan, Chiapas, mantiene 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50 por ciento en 7 días. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana.

