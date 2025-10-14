Doctora pelea con una familia que exigía atención en hospital del IMSS; inician investigación | VIDEO

Un nuevo episodio de altercados en lugares públicos indignó a los usuarios en redes sociales, esta vez después de que, a través de estos medios, se difundiera un video de una pelea entre una doctora y una familia que exigía atención para su hijo menor de edad, en un hospital de Playa del Carmen del IMSS, hechos por los cuales éste ya inició una investigación.

A través de redes sociales, se difundió un video grabado en el Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde se mira cómo una familia se acerca a un consultorio para exigir atención médica para su hijo que, acusan, está muy grave y lleva horas esperando.

La doctora que sale del consultorio asegura que corresponde a la familia esperar su turno, después de lo cual se observa cómo la conversación se intensifica y llega hasta una agresión física.

Aunque no se aprecia con claridad debido a la violenta sacudida de la cámara, la familia acusa que fue la doctora quien los agredió primero. A causa de esto, en el video se escuchan reiteradamente llamados a grabar a la médico: “¡Grábala, grábala, que se vea su cara!”, se escucha en el video.

#Video | En las redes sociales circuló un video donde se muestra una pelea entre una madre de familia y una doctora del IMSS Bienestar en Quintana Roo.

La institución ya emitió un comunicado en el que informaron que ya comenzaron una investigación administrativa y jurídica en…

En otra toma se mira a la doctora en el suelo, quien, después de levantarse, dice: “Mire, señora, con todo respeto…”, aunque la mujer no la deja terminar.

Posteriormente, la doctora es escoltada para salir del pasillo por una guardia de seguridad. Mientras tanto, la familia amagó con reportar la conducta de la médico ante las autoridades.

IMSS expresa reprobación e inicia investigación

Ante la difusión masiva de los videos que atestiguan el altercado, el IMSS expresó su reprobación a “conductas que impliquen cualquier tipo de agresión que atenten contra la dignidad de derechohabientes o personal institucional”.

IMSS emitió un comunicado sobre el asunto. ı Foto: IMSS.

En el mismo sentido, informó que inició una investigación administrativa con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, “aplicar sanciones correspondientes”.

Por otro lado, remarcó que el menor recibió la atención médica correspondiente, después de que, en el video, sus familiares acusaran que habían pasado horas sin que se atendiera lo que parecía ser una situación de urgencia.

En un mensaje en video publicado aparte, el Dr. Víctor Hugo Sanabria, director del hospital de Zona donde ocurrieron los hechos, aseguró que en el IMSS, “cualquier conducta que implique agresión ya sea verbal o física y que atente contra la dignidad de las personas derechohabientes o del personal institucional”.

“Nuestro compromiso es mantener siempre un trato digno, empático, humano, hacia cada persona que confía su salud en nuestras manos”, abundó.

