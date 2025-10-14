Esta es la fecha exacta para el registro de Vivienda para el Bienestar 2025

Mediante el Programa Vivienda para el Bienestar las personas pueden adquirir una vivienda sin contar con prestacionenes como el Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM o algún otro que pueda ser otorgado por una institución de vivienda.

Este programa está dirigido a grupos de atención prioritaria, como lo son mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas prioritarias.

Debido a las posibles limitaciones que pueden tener los grupos prioritarios para poder adquirir una vivienda, este programa busca garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas que viven en alta marginación o con carencias sociales.

Mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), las personas que cumplan con los criterios de elegibilidad para el el Programa Vivienda para el Bienestar podrán consultar las fechas, lugares de registro y los requisitos.

Vivienda para el Bienestar de la Conavi ı Foto: Especial

¿Cuál es la próxima fecha de registro de Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la publicación realizada en redes sociales por Avisos Bienestar, la tercera etapa de la primer fase de registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar de la Conavi fue reprogramada.

Debido a las fuertes lluvias que se registraron en distintos estados del país que provocaron afectaciones considerables, las fechas que estaban programadas del 13 al 19 de octubre se recorrieron.

De acuerdo con la información, las y los servidores de la Secretaría del Bienestar se encuentran ayudando en las zonas afectadas, mediante el apoyo directo a la población y levantamiento de censos.

Por esta razón, la instalación de los módulos a los que las personas pueden acudir para realizar el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar será el lunes 20 de octubre.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de Vivienda para el Bienestar?

Para poder participar en el registro del Programa Vivienda para el Bienestar debes tener 18 años o más, tener un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos, no ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda, no haber recibido previamente apoyo de la Conavi, y no ser propietario de una vivienda.

En caso de cumplir con los requisitos y resultar seleccionada o seleccionado para que realicen una visita domiciliaria, debes contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

CURP

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Identificación oficial vigente

Comprobante de estado civil: Puede ser un acta de matrimonio o constancia de concubinato. En caso de ser soltera o soltero, debes presentar una constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio.

Certificado de no propiedad

Si es necesario se debe dar un certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud

Carta de No Derechohabiencia

Formato bajo protesta de decir verdad

Para conocer la ubicación de los módulos de registro que van a estar localizados en varios estados del país, puedes consultar la página oficial del Conavi, en la que podrás encontrar un mapa que contiene en color verde los estados en los que se podrán encontrar estos módulos.