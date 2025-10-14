Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de octubre y miércoles 15 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass Malla: $26.80 la pieza

Jitomate Guaje/Saladette/bola: $12.80 el kilo (solo el 14 de octubre)

Piña Gota de Miel: $19.80 el kilo (solo el 14 de octubre)

Papaya Maradol: $29.80 el kilo

Manzana Golden Delicious: $32.80 el kilo

Sandía con semilla: $12.80 el kilo

Melón Chino: $24.80 el kilo

Manzana Royal Gala: $32.80 el kilo

Uva blanca: $64.80 el kilo

Calabaza Italiana/Criolla: $32.80 el kilo

Col blanca: $21.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel 100g: $18.90

Chayote sin espinas: $32.80 el kilo

Nopal entero: $36.80 el kilo

Calabaza Castilla: $18.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $38.90 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo

Chamberete de res platanillo Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada : $89.90 el kilo

Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo

Filete de salmón: $348.00 el kilo

Barrita de Surimi: $109.00 el kilo

Robalo Ración: $199.00 el kilo

¡Métele sabor a tus comidas! 🍗🍅 Llegó el #MartesYMiércolesDelCampo, las carnes, frutas y verduras del Campo a tu mesa...

