Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de octubre y miércoles 15 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate Hass Malla: $26.80 la pieza
- Jitomate Guaje/Saladette/bola: $12.80 el kilo (solo el 14 de octubre)
- Piña Gota de Miel: $19.80 el kilo (solo el 14 de octubre)
- Papaya Maradol: $29.80 el kilo
- Manzana Golden Delicious: $32.80 el kilo
- Sandía con semilla: $12.80 el kilo
- Melón Chino: $24.80 el kilo
- Manzana Royal Gala: $32.80 el kilo
- Uva blanca: $64.80 el kilo
- Calabaza Italiana/Criolla: $32.80 el kilo
- Col blanca: $21.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel 100g: $18.90
- Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
- Nopal entero: $36.80 el kilo
- Calabaza Castilla: $18.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Chamberete de res platanillo Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
- Filete de salmón: $348.00 el kilo
- Barrita de Surimi: $109.00 el kilo
- Robalo Ración: $199.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT