¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 14 de octubre y miércoles 15 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

TE RECOMENDAMOS:
Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
¡Aprovecha las mejores ofertas!

‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate Hass Malla: $26.80 la pieza
  • Jitomate Guaje/Saladette/bola: $12.80 el kilo (solo el 14 de octubre)
  • Piña Gota de Miel: $19.80 el kilo (solo el 14 de octubre)
  • Papaya Maradol: $29.80 el kilo
  • Manzana Golden Delicious: $32.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $12.80 el kilo
  • Melón Chino: $24.80 el kilo
  • Manzana Royal Gala: $32.80 el kilo
  • Uva blanca: $64.80 el kilo
  • Calabaza Italiana/Criolla: $32.80 el kilo
  • Col blanca: $21.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel 100g: $18.90
  • Chayote sin espinas: $32.80 el kilo
  • Nopal entero: $36.80 el kilo
  • Calabaza Castilla: $18.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Chamberete de res platanillo Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
  • Filete de salmón: $348.00 el kilo
  • Barrita de Surimi: $109.00 el kilo
  • Robalo Ración: $199.00 el kilo

¡Métele sabor a tus comidas! 🍗🍅 Llegó el #MartesYMiércolesDelCampo, las carnes, frutas y verduras del Campo a tu mesa...

Publicado por Soriana en Martes, 14 de octubre de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la acción del Gobierno de San Luis Potosí tras las lluvias, ejemplo de respuesta eficiente ante emergencias naturales.
Muestra sensibilidad ante emergencia

Claudia Sheinbaum reconoce eficiente respuesta de Ricardo Gallardo a inundaciones en Huasteca potosina