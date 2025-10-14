‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 14 y 15 de octubre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
Frutas y verduras
- Tomate bola: $9.50 la pieza
- Aguacate Hass en malla: $28.50 el kilo
- Manzana Golden Chica en bolsa: $32.50 el kilo
- Berenjena: $36.50 la pieza
- Calabaza Castilla: $16.90 la pieza
- Col Blanca: $18.50 la pieza
- Papa blanca: $24.50 el kilo
- Champiñón: $95.00 el kilo
- Chayote sin espinas $18.50 el kilo
- Ciruela: $68.00 el kilo
- Limón sin semilla: $16.50 el kilo
- Pera Bosc: $78.50 el kilo
- Zarzamora: $39.50 el kilo
- Toronja: $24.50 el kilo
- Sandia Blanca rayada: $15.90 el kilo
- Plátano Chiapas: $22.50 el kilo
Carne y mariscos
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $117.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo
- Pierna congelada de pollo: $99.90 el kilo
- Filete tilapia: $98.00 el kilo
- Molida de res: $142.00 el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $136.00 el kilo
- Chuleta de cerdo ahumada: $140.00 el kilo
- Pollo entero: $58.00 el kilo
- Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo
- Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo
- Surimi especial: $129.00 el kilo
- Atún Sakudori Netmar: $319.00 el kilo
