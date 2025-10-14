‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 14 y 15 de octubre

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’ Martimiércoles ’ que no te puedes perder este 14 y 15 de octubre. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Frutas y verduras

Tomate bola: $9.50 la pieza

Aguacate Hass en malla: $28.50 el kilo

Manzana Golden Chica en bolsa: $32.50 el kilo

Berenjena: $36.50 la pieza

Calabaza Castilla: $16.90 la pieza

Col Blanca: $18.50 la pieza

Papa blanca: $24.50 el kilo

Champiñón: $95.00 el kilo

Chayote sin espinas $18.50 el kilo

Ciruela: $68.00 el kilo

Limón sin semilla: $16.50 el kilo

Pera Bosc: $78.50 el kilo

Zarzamora: $39.50 el kilo

Toronja: $24.50 el kilo

Sandia Blanca rayada: $15.90 el kilo

Plátano Chiapas: $22.50 el kilo

Carne y mariscos

Pierna de cerdo con hueso fresca: $117.00 el kilo

Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo

Pierna congelada de pollo: $99.90 el kilo

Filete tilapia: $98.00 el kilo

Molida de res: $142.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $191.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $136.00 el kilo

Chuleta de cerdo ahumada: $140.00 el kilo

Pollo entero: $58.00 el kilo

Molida de pierna de cerdo: $137.00 el kilo

Filete Basa Rojo: $86.00 el kilo

Surimi especial: $129.00 el kilo

Atún Sakudori Netmar: $319.00 el kilo

