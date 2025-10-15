Adiós a fideicomiso sobreviviente

El que se va a poner guapo con la Federación es el Senado de la República, nos cuentan. Porque resulta que determinó entregar a la Tesorería la cantidad mil 50 millones de pesos que forman parte del fideicomiso 1705 que se creó hace 31 años para la construcción de su sede actual. De este total 800 millones de pesos serían entregados hoy mismo. Y luego, en enero de 2026, se devolverán otros 250 millones con lo que quedará extinto ese fondo. Fue el senador Adán Augusto López quien informó que la decisión se tomó porque “consideramos que ya se cumplieron los fines para los que fue creado y por eso hacemos la entrega en términos de ley a la Tesorería de la Federación”. También aseguró, nos dicen, que esos recursos podrían ayudar a financiar las acciones de atención de la emergencia provocada por las lluvias en cinco estados o en labores de reconstrucción. “En algo ha de servir en lugar de estar inactivo”. El fideicomiso 1705, por cierto, había sobrevivido a la extinción que se hizo de este tipo de fondos en el sexenio pasado. Hasta ayer.

