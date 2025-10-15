Reporte en la Mañanera

Avanza apertura de caminos en la Huasteca; hay 191 localidades incomunicadas tras lluvias: SICT

Derivado de las obras para atender la región afectada por lluvias e inundaciones en la Huasteca, se han reportado avances para abrir los caminos al pasar de 307 a 191 localidades incomunicadas

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Yulia Bonilla

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, detalló este miércoles en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum que en la red estatal, municipal y caminos alternos se han reportado interrupciones van 376, en 25 ya se logró abrir el paso.

En total, se tienen 111 municipios afectados.

En Hidalgo hay 28 dañados por las inundaciones, de los que 26 son de atención prioritaria; en Puebla hay 23 afectados y 17 como prioridad; en Querétaro 8 afectados y dos prioritarios; en San Luis Potosí 12 y 2, mientras que en Veracruz, 40 y 22.

