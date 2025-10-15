Defensa de los OPLES

Se siguen sumando voces, nos comentan, en contra de que desaparezcan los organismos públicos locales electorales, mejor conocidos como OPLES, en una próxima reforma electoral. Es sabido que uno de los puntos que actualmente se debaten es el de abaratar el costo de las elecciones, y que una de las medidas para obtener ese fin es la de desaparecer los institutos electorales estatales. Sin embargo, nos dicen que se han venido acumulando señalamientos en el sentido de que esa medida sería contraproducente. Ayer fue la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Sayonara Flores, quien planteó que representaría una regresión autoritaria, y antes la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, destacó que los OPLES generan gobernabilidad y paz social. “Nuestro trabajo tiene mucho valor, no permitamos que lo desvaloricen, no permitamos que se nos descalifique e invisibilice, porque generamos democracia, comunidad, legalidad y legitimidad con las elecciones que organizamos”. ¿Quién se agrega?

