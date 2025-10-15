El ansia de figurar

Entre quienes saben cómo está la política en la alcaldía Coyoacán nos cuentan de una persona a quien muchos ven empecinada en hacerse propaganda a toda costa, aun cuando eso implique echar mano de la politiquería. Se trata de Esther Rodríguez, concejal por el Partido del Trabajo, a quien ubican por imitar mucho el estilo —polémico y de confrontación— de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Hay incluso quien dice que hasta se podría pensar que comparten asesores en comunicación. No hay certeza de que eso sea verdad, lo que sí es un hecho es que la petista va sumando acciones en las que asoma su avidez por figurar a toda costa. Nos señalan, por ejemplo, que recientemente quiso aprovechar una sesión de cabildo para darle un acelerón a su propaganda. Sin embargo, asistentes a esa reunión sostienen que su argumento de violencia política de género quedó desestimado. ¿Qué tal?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Que Anaya no va