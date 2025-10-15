Infonavit deposita 150,000 pesos para mejorar tu casa, estos son los requisitos

Por medio de Mejoravit, el Infonavit puede depositarte 150 mil pesos o más para que puedas equipar y hacer renovaciones en tu casa para que puedas hacer de esta tu hogar.

Si quieres hacer renovaciones, mejoras o equipar tu casa puedes pedir un crédito al Infonavit, el cuál tomará en cuenta el saldo de tu Subcuenta de Vivienda como garantía para que puedas recibir 150 mil pesos o más.

Con el Mejoravit puedes solicitar un crédito Infonavit desde los 10 mil 318.37 pesos hasta los 163 mil 30.21 pesos.

En caso de solicitar un crédito mayor a 41 mil 273.47 pesos, este podrá ser diferido hasta en un plazo de hasta 10 años y tendrá una tasa de interés anual fija de 11 por ciento.

Remodelación con crédito Infonavit ı Foto: Especial

¿Cuáles son los documentos para que el infonavit deposite 150,000 pesos para mejorar tu casa?

Para que el Infonavit te deposite 150,000 pesos para mejorar tu casa requieres contar con estos tres documentos en original y copia:

Solicitud de Inscripción de Crédito. Identificación oficial vigente, puede ser tu pasaporte o credencial de elector Acta de nacimiento.

Asimismo, requieres una impresión o copia de los siguientes dos documentos:

CURP RFC

En cuanto al comprobante de la vivienda que vas a reparar o mejorar, puede ser alguno de los siguientes con una antigüedad que no sea mayor a 3 meses: Recibo de luz, agua, teléfono fijo, gas natural, internet, televisión por cable, internet, teléfono celular o predial

Además, también requieres contar con un estado de cuenta bancario del trabajador que va a solicitar el crédito Mejoravit con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), este debe venir en una copia y no debe ser mayor a 2 meses de antigüedad.

Ese estado de cuenta bancario debe incluir RFC con homoclave, y en este estado de cuenta no se aceptan cuentas mancomunadas.

Asimismo, se requiere contar con la carta bajo protesta de decir verdad que está disponible en Mi Cuenta Infonavit, en el cuál debes indicar las mejoras que se van a realizar en la casa, así como el importe de mano de obra.

En caso de que hayas solicitado un monto para la regularización de la propiedad de vivienda, debes indicar el monto que se destinará a este propósito.

El último formato que requieres para acceder a este crédito para mejorar tu vivienda igual está disponible en Mi Cuenta Infonavit, y este es el formato de presupuesto inicial de la mejora que vas a realizar en tu vivienda.