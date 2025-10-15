Legisladores alistan donativos para afectados

Centro de acopio en la Cámara de Diputados, ayer, sigue recibiendo contribuciones para la población.

El Congreso de la Unión decidió que donará parte de las dietas de diputados y senadores a apoyar a las personas afectadas por las recientes lluvias en la región de La Huasteca.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, anunció que, como muestra de solidaridad con las personas afectadas, los legisladores donarán hasta 15 días de su dieta para apoyar las labores de auxilio y reconstrucción.

“En un acto de solidaridad y compromiso, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que las y los senadores de la República donemos una cantidad que equivalga hasta a 15 días de nuestro ingreso para contribuir a las labores de auxilio y reconstrucción”, comentó.

TE RECOMENDAMOS: Prometen recompensas por atacarlos en EU Van cárteles mexicanos contra agentes del ICE

Además, agregó que “con los recursos que se recauden, se adquirirán herramientas y enseres básicos que serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución directa en las zonas afectadas, garantizando transparencia y eficacia en el manejo de los apoyos”.

En la misma línea, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expuso que el donativo que realizará ese órgano a las personas afectadas por las lluvias fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que él preside.

“Estamos en búsqueda de acordar qué cantidad, cuántos días se descontarán de los 500 diputados. Felicitó a las y los diputados que han donado todo el mes; hay diputados que están donando todo el mes de percepciones”, dijo.

Como en el caso del Senado, explicó que todo lo recolectado será entregado a la Secretaría de la Defensa para su distribución, para que no haya uso partidista, faccioso o electorero.

Precisó que los víveres que se reúnan en el centro de acopio “no tendrán etiquetas de partidos, ni anuncios individuales; va a ser el apoyo general sin ningún tipo de uso electorero. Todo va a ser conforme a la ley, con transparencia, con imparcialidad y con pluralidad”.