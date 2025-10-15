Más pena en delito de amenazas

De destacar, nos comentan, la propuesta planteada desde la Fiscalía capitalina, que encabeza Bertha Alcalde, para que se aumente la pena al delito de amenazas, ilícito que, se dijo ayer, además de ser el tercero que más se comete en la ciudad, puede representar la antesala de delitos más graves. La propuesta de reforma al Código Penal plantea incrementar de uno a dos años la pena de cárcel. Y se aumentaría al triple cuando se realice con arma de fuego o punzocortante; cuando la persona se ostente como parte de un grupo delictivo; cuando sea para causar la muerte; cuando sea con bombas y/o aparatos explosivos; y cuando se haga contra personas que participen en un proceso penal para obstaculizar, influir o afectar su participación. La propuesta, nos hacen ver, destaca en la coyuntura actual en la que en varias facultades y preparatorias de la UNAM y UAM se han recibido amenazas. Con penas mayores, algunos que quieren pasar por chistosos o quienes buscan desestabilizar, tendrían que pensársela dos veces. Pendientes.

