Morena pretende engañar con una redacción tramposa que vuelve retroactiva la Ley de Amparo: Moreira

El diputado federal Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que la reforma al juicio de amparo que impulsó Morena constituye una trampa jurídica que hará retroactiva la ley en perjuicio de los ciudadanos.

“El oficialismo pretende burlar a los mexicanos haciendo leyes a modo, engañar al país diciendo que el amparo es un tema procedimental. Eso es falso: el juicio de amparo contiene garantías fundamentales, como la suspensión, y es una ley reglamentaria de la Constitución, no una ley menor”, expresó el legislador coahuilense.

Rubén Moreira explicó que el dictamen incluye una redacción ambigua que permitiría aplicar las nuevas reglas a juicios en curso, afectando suspensiones y resoluciones previamente ganadas, lo cual viola el principio constitucional de irretroactividad.

“Dicen que no es retroactiva, pero al darle la naturaleza de ley procesal, es una trampa para hacer las leyes retroactivas”, advirtió.

El coordinador priista alertó que Morena y sus aliados pretendían aprobar la reforma durante la madrugada, cuando los noticieros y las rotativas ya han cerrado, con el objetivo de evadir el debate público.

“Quieren pasar la trampa a las cuatro de la mañana, cuando nadie los ve. Están engañando a los mexicanos y a la comunidad jurídica”, denunció.

Rubén Moreira señaló que el trasfondo de esta reforma es económico y político, pues busca beneficiar al Gobierno en más de 200 mil litigios fiscales que representan un monto superior a dos billones de pesos.

“Están legislando para el dinero, no para la justicia. Lo que quieren es despojar a la gente de la última defensa que tiene frente a los abusos del poder”, sostuvo.

Finalmente, lamentó que Morena haya modificado la redacción original propuesta por la presidenta, que prohibía expresamente la retroactividad, para imponer una versión a modo que desbarata el amparo y debilita el Estado de Derecho.

“El juicio de amparo es una conquista histórica que protege a los mexicanos de la arbitrariedad. Con esta reforma, Morena quiere borrarlo del mapa jurídico nacional”, concluyó.

